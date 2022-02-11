Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин об информационной войне, взаимоотношениях с Украиной и мирных переговорах

В ходе пресс-конференции Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на вопросы, касающиеся информационной войны, проводимой Украиной и Западом, а также об итогах второго раунда переговоров политсоветников лидеров стран-гарантов Минских соглашений и перспективах дальнейшего переговорного процесса.

Журналист ВГТРК Ольга Курлаева спросила Главу Республики, как информационная война, которую развязала Украина и Запад, влияет на Республики Донбасса.

«Наши граждане могут видеть ту информацию, которая публикуется в западных СМИ, как это все интерпретируется. Это вызывает, с одной стороны, диссонанс, непонимание, как это может происходить. С другой стороны – вырабатывается некая привычка. Априори становится понятным, почему этому нельзя верить. Определенное тире: западные СМИ – ложь, западные СМИ – fake news.

К примеру, для Англии есть сложный вопрос: Фолклендские острова. У них длительный спор с Аргентиной, чьи это острова. Если бы Россия начала поставлять Аргентине оружие, как бы начала реагировать Великобритания? А в этой ситуации, это не тысяча километров от России, а совсем рядом с Россией», – привел пример политики двойных стандартов Денис Пушилин.

Продолжая общение с журналистами, в ответ на вопрос об итогах второго раунда переговоров политсоветников лидеров стран-гарантов и перспективах дальнейшего переговорного процесса Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР не питают иллюзий о возможности конструктивного диалога с Киевом ни в «нормандском», ни в минском формате.

«Мы не испытывали никаких иллюзий ни перед встречей в Париже, ни перед этой встречей (10 февраля в Берлине — прим. ред.). Мы имеем дело с Украиной. Украиной, которая саботирует взятые на себя обязательства годами, практически семь лет на переговорной площадке в Минске. Я долгий период времени участвовал лично и знаю не понаслышке, сколько приходилось мне и нашим переговорщикам просто убеждать, уговаривать, находить всевозможные аргументы, что война – не самый лучший выход из ситуации для самой Украины, что есть непосредственно подписанный документ компромиссный.

Если кто-то думает, что он нас устраивает – нет. Но это реальная возможность закончить конфликт за столом переговоров, договориться, как возможно при нынешних таких запущенных обстоятельствах, с таким количеством жертв, сосуществовать. Но Украина, увы, этого не слышит. Не слышит ни на минский площадке, ни на «нормандской», ни на любых других», – отметил глава государства.

Денис Пушилин добавил, что из-за накачки Украины оружием взаимоотношения только деградируют.

«Мы видим, что пружина сжата донельзя: оружие, поставленное на линию соприкосновения, должно выстрелить», – констатировал Глава ДНР.

Он допустил, что Украина и дальше будет срывать переговорный процесс.

«То, что вчера произошло на заседании в «нормандском формате» политсоветников, абсолютно прогнозируемо. Мое предсказание на будущее: на следующем заседании Украина ничего не предпримет, чтобы ситуация была урегулирована или хотя бы перешла в ситуацию снижения того градуса накала, который есть», – резюмировал лидер страны.