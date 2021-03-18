Глава МЧС Алексей Кострубицкий подвёл итоги работы за 2020 год

Сегодня, 18 марта, согласно повестке пленарного заседания, перед депутатами с докладом по итогам 2020 года выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Кострубицкий.

В ходе выступления министр подвёл итоги работы за 2020 год и рассказал о задачах, стоящих перед министерством в 2021 году:

«В 2020-ом году произошло немало значимых событий. Мы столкнулись с новыми вызовами и условиями работы из-за возникшей пандемии. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что работа подразделений МЧС по обеспечению безопасности жизнедеятельности людей и территории Донецкой Народной Республики проводилась, несмотря ни на что, успешно и плодотворно.

Силами МЧС Донецкой Народной Республики в 2020 году:

– ликвидированы последствия сорока четырёх чрезвычайных ситуаций, в результате которых спасены 880 человек, включая 61 ребёнка. В то же время были погибшие – 68 человек и пострадавшие – 44 человека;

– ликвидированы последствия тринадцати с половиной тысяч пожаров и возгораний;

– сохранены материальные ценности на сумму, превышающую 150 миллионов российских рублей;

– пиротехническими подразделениями обнаружено, обезврежено и уничтожено свыше 18 тысяч взрывоопасных предметов, очищена территория площадью более двух тысяч гектаров, обследовано на наличие взрывоопасных предметов более тысячи километров дорог;

– личный состав Государственной военизированной горноспасательной службы ликвидировал 13 аварий и 12 аварийных ситуаций на предприятиях угольной промышленности;

– реанимационно-противошоковые группы оказали экстренную и неотложную медицинскую помощь двухсот пятидесяти семи пострадавшим горнякам;

– кроме того, для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики подразделения МЧС выполнили дезинфекцию зданий и помещений площадью более пятисот тысяч квадратных метров, а также свыше девяти с половиной тысяч единиц различного транспорта;

– произведены диагностика, ревизия и ремонт кислородопроводов в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь в лечении больных вирусной инфекцией COVID-19 в городах Донецк, Макеевка, Торез, Горловка, Снежное, Енакиево.

Для оказания помощи населению, которое проживает в районах с проблемным или отсутствующим водоснабжением, подвезено свыше двух тысяч тонн технической воды.

Из 44 чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Республики в 2020 году, 29 классифицируются как аварии техногенного и 15 – природного характера.

Шестого февраля 2020 года, в результате обильного снегопада, на территории Донецкой Народной Республики был введён режим чрезвычайной ситуации государственного уровня и организована круглосуточная работа Межведомственного штаба по её ликвидации.

Силами МЧС и при помощи инженерной техники разблокировано более двухсот километров автодорог государственного, местного значения и пятидесяти населённых пунктов, в которых проживает около шестидесяти пяти тысяч граждан Республики. Из снежных заносов извлечено 112 единиц автомобильной техники, спасено из заторов 356 человек, включая 13 детей, организована «горячая линия» МЧС ДНР, на которую поступило свыше двух тысяч обращений.

Для оперативного реагирования на различные чрезвычайные ситуации за 2020 год было подготовлено 99 прогнозов по ним, в том числе с рассылкой в СМИ. Впервые разработан прогноз чрезвычайных ситуаций на 2021 год с расчётом индивидуального риска их наступления. Такие прогнозы направляются в местные органы самоуправления, республиканские органы исполнительной власти. Проводится постоянная работа по оптимизации информации и построению системы прогнозирования.

В отчётном году на предприятиях угольной промышленности имел место ряд аварий и аварийных ситуаций, таких как экзогенные пожары, пожары в подземных горных выработках, общешахтные отключения электроэнергии, остановка вентилятора главного проветривания и другие.

Первого августа, на шахте Калинина, произошло возгорание угля на горизонте 1230 метров. В шахте находился 61 человек. Горноспасательные подразделения подняли шахтёров на поверхность, провели горноспасательные и инженерные работы.

17 ноября, на шахте Скочинского, вследствие пожара в конвейерном штреке погибли 4 человека, 22 – подняты на поверхность.

16 августа 2020 года, в Торезе, в здании копра главного ствола шахты «Комсомолец Донбасса», возник пожар. На момент возгорания в шахте находилось 592 человека. Все люди были выведены на поверхность, очаги горения – полностью ликвидированы.

19 августа в Торезе, на шахте «Прогресс», в результате обрушения кровли в лаве под завалами оказались 2 человека. В ходе разведки на поверхность подняли одного пострадавшего и одного погибшего.

Основными факторами аварийности и смертельного травматизма в угольной промышленности стали несоблюдение требований промышленной безопасности, а также недостаточный уровень производственного контроля со стороны руководителей и специалистов шахт.

В 2020 году на территории Донецкой Народной Республики зарегистрировано более 13 тысяч пожаров и возгораний, в результате которых 180 человек погибли, 185 – получили травмы. Материальный ущерб от пожаров составил 199 млн. 435 тыс. рублей.

Огнём уничтожено и повреждено 2244 здания и сооружения различного назначения, 129 единиц транспортных средств, 27 тонн грубых кормов.

Наихудшие показатели по количеству пожаров зафиксированы в городах Снежное, Дебальцево, Шахтёрск, Енакиево, Макеевка, а также в Тельмановском, Амвросиевском, Старобешевском и Новоазовском районах. Минимальный показатель – в городах Донецк, Докучаевск, Харцызск.

Чтобы предупредить возникновение и сократить количество пожаров, специалисты государственного пожарного надзора провели более семи тысяч плановых и трёхсот внеплановых проверок, а также ряд мероприятий с целью пропаганды мер по недопущению пожаров и гибели людей в них.

Комплексно усовершенствованы подходы к пожарному надзору. Для обеспечения максимального уровня пожарной безопасности продолжилось внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий. Особое внимание уделялось контролю за установленным порядком выжигания сухой травы.

Деятельность Государственной инспекции по маломерным судам МЧС ДНР в 2020 году была направлена на обеспечение безопасности людей на водных объектах, предоставление государственных услуг по регистрации маломерных судов и аттестации судоводителей, осуществление государственного надзора за маломерными судами и технического – за пунктами проката с использованием маломерных судов и пляжами.

В сравнении с 2019 годом наблюдалось снижение гибели людей на водоёмах Республики.

В направлении инженерной защиты населения значимую роль по-прежнему играют защитные сооружения гражданской обороны, которые созданы для защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие них. Эти сооружения можно успешно использовать как средство защиты населения в некоторых чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Наиболее широкие перспективы применения имеют защитные сооружения с режимом полной изоляции, поскольку они эффективны во время радиационных и химических аварий.

В 2020 году проводилась инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны, которая продолжится и в 2021 году. В настоящее время фонд защитных сооружений составляет 5 тысяч. Начиная с 2014 года увеличивается число защитных сооружений гражданской обороны, подготовленных к приёму укрываемых лиц. Общий показатель готовности составил 91%.

Одним из основных способов защиты населения от поражающих факторов при возможной чрезвычайной ситуации является своевременное оповещение.

На протяжении года продолжалась работа по восстановлению целостности и работоспособности всех элементов централизованной системы оповещения населения Донецкой Народной Республики.

Для выполнения специальных функций МЧС в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также для предотвращения радиационных аварий на территории Донецкой Народной Республики Государственная инспекция по ядерной и радиационной безопасности проводила проверки соблюдения требований законодательства в сфере ядерной и радиационной безопасности предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности. Также осуществлялся государственный учёт и контроль радиоактивных веществ и отходов.

Для создания полноценного и сбалансированного законодательного механизма регулирования в сфере использования атомной энергии на территории Донецкой Народной Республики в Народный Совет были поданы проекты законов «О радиационной безопасности населения», «Об использовании атомной энергии», «Об обращении с радиоактивными отходами».

В разработке и реализации государственной политики в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, техногенной безопасности, предупреждения и тушения пожаров на шахтах, создания горноспасательной техники, спасения людей при подземных авариях крайне важна научно-техническая деятельность.

В течение года научно-исследовательский институт «Респиратор» разрабатывал и проводил приёмочные испытания нового оборудования.

Были внедрены средства индивидуальной защиты органов дыхания, средства ведения аварийно-спасательных работ, а также ряд нормативных документов в области гражданской защиты, пожарной безопасности и горноспасательного дела.

Кроме того, МЧС Донецкой Народной Республики уделяет большое внимание подготовке молодых квалифицированных кадров в сфере пожарной и техносферной безопасности. В 2020 году в Академии гражданской защиты состоялся второй выпуск специалистов численностью 177 человек. Всего студентов Академии с высшим профессиональным образованием выпущено 305 человек, в том числе 64 офицера Государственной оперативно-спасательной службы Республики.

Подводя итог, можно сделать основные выводы:

Подразделения МЧС Донецкой Народной Республики выполнили возложенные на них задачи:

– по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– профилактике и тушению пожаров;

– оказанию помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС;

– восстановлению социальной и инженерной инфраструктуры территорий, подвергшихся ЧС.

В 2021 году приоритетное внимание будет уделено вопросам:

– повышения эффективности и оперативности принятия решений при ликвидации ЧС;

– осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС;

– повышения уровня обеспечения пожарной безопасности, в том числе, в лесах, тушения лесных пожаров;

– совершенствования деятельности МЧС, сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».