Главе ДНР делегированы полномочия по утверждению порядка и условий определения выслуги лет судей

Сегодня, 6 августа, в ходе пленарного заседания Народного Совета депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики «О статусе судей».

Разработчик проекта закона – Верховный Суд Донецкой Народной Республики. С законопроектом парламентариев ознакомил представитель Аппарата Верховного Суда Донецкой Народной Республики Николай Цыганок.

«Проектом закона предлагается внести ряд изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О статусе судей», касающихся материального обеспечения судей. В частности, Закон дополняется нормами, в соответствии с которыми порядок и условия определения выслуги лет судей утверждаются постановлением Совета судей Донецкой Народной Республики, при этом данная норма вступает в силу со дня вступления в силу закона Донецкой Народной Республики об органах судейского сообщества. До вступления в силу закона, определяющего правовой статус органов судейского сообщества, порядок и условия определения выслуги лет судей утверждаются Главой Донецкой Народной Республики», – сказал Николай Цыганок.

Проект закона «О внесении изменений в статьи 22 и 28 Закона Донецкой Народной Республики «О статусе судей» был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу после его опубликования на официальном сайте Народного Совета.