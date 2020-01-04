Главный принцип формирования законотворческой системы – гармонизация с российским законодательством

Разрабатываемые Народным Советом ДНР законопроекты концептуально соответствуют законодательству Российской Федерации. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей заявил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«Основополагающий принцип при разработке и принятии законов Республики – гармонизация с законодательством Российской Федерации. Российскую систему мы взяли для себя как образец. Однако, трудно сравнить схожесть законов ДНР и России в процентном соотношении – непонятно от чего отталкиваться: от числа совпадений в тексте или нормах», – рассказал спикер парламента.

По словам Владимира Бидёвки, в основном республиканские законы соответствуют российским концептуально. Главные отличия связаны с особенностями нормативного правового механизма их реализации и социально-экономических условий в Республике. В частности, принятый Гражданский кодекс ДНР соответствует российскому примерно на 90%.

Напомним, ранее Владимир Бидёвка сообщил о том, что в ДНР на данный момент принят 361 закон, при этом 89 из них были рассмотрены парламентариями второго созыва. В работе профильных комитетов на сегодняшний день находится 247 законопроектов.