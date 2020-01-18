Главы делегаций ДНР и ЛНР посетили мероприятие по случаю учреждения войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско»

Председатель

В субботу, 18 января, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка и заместитель Председателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль посетили заседание большого круга войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско», которое проходило в Крымском академическом русском драматическом театре имени М. Горького.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка рассказал, что в рамках мероприятия было учреждено войсковое казачье общество «Черноморское казачье войско», утверждён устав, избран атаман, сформированы руководящие органы общества.

«Такое масштабное проведение большого круга Войскового казачьего общества – это значимое событие для крымчан, и для меня было честью посетить это мероприятие. Их отношение к старейшинам, к вере, культуре действительно очень трепетное и уважительное, потому в вопросе патриотического воспитания, который на сегодняшний день в приоритете, полагаю, сложно найти специалистов лучше.

Рад, что в Республике Крым этому уделяется такое большое внимание», сказал Владимир Бидёвка.

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