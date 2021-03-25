Годовые отчёты Правительства, вызовы и достижения в условиях Covid-19, взаимодействие ветвей власти: Владимир Бидёвка принял участие в программе «Парламентский вестник» (видео)

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка в эфире программы «Парламентский вестник» подвёл итоги годовых отчётов Правительства, оценил эффективность взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти в 2020 году и рассказал о планах совместной работы на 2021 год.

Спикер парламента отметил, что правительственные часы – один из наиболее результативных форматов работы, позволяющих оценить реальные достижения во всех сферах жизни.

«Эта форма работы является традиционной во многих парламентах мира, потому что очень важно понимать, чего же добилась исполнительная власть за определённый период времени. При этом не только исполнительная, но и мы вместе с нею, поскольку цели у нас одни, и взаимодействие ветвей власти очень важно», – сказал Владимир Бидёвка.

Говоря о проблемных вопросах, с которыми в 2020 году столкнулись органы исполнительной власти, спикер парламента акцентировал внимание на сложностях, связанных с введением в ДНР режима повышенной готовности.

«Стоит отметить, что в своих докладах члены Правительства говорили не только о достижениях, но и о существующих трудностях, перед которыми сегодня стоит Республика. Прежде всего, это проблемы, которые стали уже традиционными – экономическая и транспортная блокада ДНР и ЛНР, непризнанность, боевые действия. И Правительству приходится принимать ряд непростых мер для минимизации этих факторов. Огромную роль, конечно же, играют шаги по интеграции с Российской Федерацией. Они позволяют в значительной мере нивелировать негативные явления.

Есть и новые проблемы – это вынужденное введение режима повышенной готовности, который негативно сказался не только на экономике как ДНР, так и всего мира. При этом хотелось бы отметить усилия Правительства по поддержанию социальной стабильности в Республике в этот непростой период – платятся пенсии, с нового года увеличен размер целого ряда пособий. Всё это достаточно трудоёмкий процесс, который требует финансового наполнения. Поэтому могу сказать, что Правительство достойно отработало год в социальной сфере и в экономике», – подчеркнул Председатель Народного Совета.

В то же время, по словам Владимира Бидёвки, в 2020 году удалось добиться значительных успехов в промышленной и других сферах.

«Так, начат выпуск ряда новых видов продукции, которые раньше закупались в Китае. Что касается сельского хозяйства, в этом году урожайность увеличилась на 10%. Несмотря на непростую ситуацию в угольной промышленности, в Республике было открыто шесть новых лав. Я считаю, что это достаточно большие достижения.

Отдельно хотелось бы отметить сферы образования и науки. Продолжается аккредитация наших вузов в Российской Федерации, также Республика получила разрешение на проведение ЕГЭ на нашей территории», – рассказал парламентарий.

Подводя итоги правительственных часов, спикер Парламента отметил, что в целом Правительству в 2020 году удалось справиться с всеми вызовами, продиктованными новыми мировыми реалиями. Особое внимание Владимир Бидёвка уделил результатам взаимодействия органов исполнительной и законодательной власти.

«Такое взаимодействие важно и для Правительства, и для Народного Совета, и для Республики в целом. Хотелось бы сказать, что в своих выступлениях министры отметили и законодательную работу Народного Совета: это касалось изменений в закон об образовании, которые позволили студентам третьих и старших курсов преподавать в школах, предприняты шаги по развитию сельского хозяйства и многие другие.

При этом нужно понимать, что эффективность работы оценивается не количеством проведённых встреч, совещаний, а взаимодействием в рамках законодательства. И в этом направлении нам ещё есть, над чем работать, устраняя существующие пробелы в законодательстве. С этой целью мы запланировали ряд встреч. На них мы обсудим направления законопроектной работы, которым нужно уделить внимание в первую очередь», – резюмировал Председатель Народного Совета.

< >