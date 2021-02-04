«Хотели как в Европе, а получилось, как всегда» – Владимир Бидёвка прокомментировал санкции против трёх украинских телеканалов

В среду, 3 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против оппозиционных телеканалов. Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики в своем официальном телеграмм-канале прокомментировал введение санкций против СМИ.

«Столько лет Украина пытается угнаться за свободой, демократией и европейскими ценностями, но, как видно, дальше разговоров дело не идёт. Особенно, если на повестке дня действия украинской власти, которую украинским СМИ разрешено исключительно хвалить. Вещать с голубых экранов на Украине позволяют лишь тем, кто умеет закрывать глаза на реальную ситуацию, смещать акценты и выдавать желаемое за действительное, для неугодных же всегда есть клеймо «иностранный пропагандист». Украинская версия свободы слова во всей красе – хотели как в Европе, а получилось, как всегда.

Что ж, снова перед нами разворачивается классическая картина грязной и беспринципной украинской политики. Тем не менее, она даёт четкое понимание того, как далеко в своих политических интригах готов зайти Зеленский, как легко он отказывается от своих слов и, конечно, какова роль законности и правомерности в его действиях. В лучших традициях Порошенко: хорошая мина при плохой игре», – сказал Владимир Бидёвка.