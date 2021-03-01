Идём тем курсом, который наметили ещё семь лет назад: депутат Мирослав Руденко о годовщине «Русской весны»

Сегодня, 1 марта, исполняется годовщина начала «Русской весны». Депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко в интервью местному телеканалу так прокомментировал это событие.

«Семь лет назад народ Донбасса сказал «нет» киевскому режиму. Тем нацистам, олигархам, которые с помощью Запада захватили власть в Киеве и попытались навязать свой режим всей бывшей Украине. Ничего другого не оставалось у народа, как брать власть в свои руки, самоорганизовываться. Начали формировать свои параллельные структуры власти, ополчение. В конце концов, пришли к созданию Республики, к тому, что уже семь лет она существует. Полным ходом идёт интеграция с Российской Федерацией. Не зря наше событие называется именно «Русской весной». Получаем паспорта, во всех сферах жизни ориентируемся на Россию, стремимся воссоединиться. Приняли доктрину «Русский Донбасс». Идём тем курсом, который наметили ещё семь лет назад. И уверены в том, что он завершится полномасштабным, полноценным, всесторонним воссоединением с нашей исторической Родиной», – отметил парламентарий.