Игорь Антипов об итогах работы Министерства информации за 2019 год

Сегодня, 18 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра информации ДНР Игоря Антипова о деятельности возглавляемого им ведомства в 2019 году.

«В соответствии с Порядком регистрации средств массовой информации, на территории Донецкой Народной Республики на сегодняшний день осуществляют свою деятельность 184 СМИ.

В рамках Временного порядка проведена регистрация и выдано 342 свидетельства распространителя информации Донецкой Народной Республики. Из них 47 свидетельств – в 2019 году.

В рамках осуществления контроля в сфере наружной рекламы за 2019 год выдано 3 112 решений о согласовании содержания рекламной продукции.

В 2019 году ДНР было выдано 1 690 аккредитаций журналистам из 18 стран мира. Из них 641 – представитель 77 зарубежных СМИ и 1 049 аккредитаций журналистам из 42 изданий Донецкой Народной Республики», – сообщил докладчик.

Также Игорь Антипов сообщил, что в Республике осуществляет деятельность девять телеканалов, из них пять республиканских и четыре региональных, шесть радиостанций, выпускается 47 печатных изданий, из них 20 – государственных, а также пять официальных сайтов.

В своем выступлении министр информации отметил необходимость профессионального роста специалистов республиканских СМИ. В 2019 году совместно с Министерством образования и науки ДНР разработана концепция «Высшей школы журналистики», начали работу курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников СМИ.

Подводя итоги, Игорь Антипов отметил, что в 2020 году деятельность министерства будет максимально ориентирована на социальный фактор. Приоритетными направлениями в работе всех республиканских СМИ станут: информационное удовлетворение запросов граждан, налаживание обратной связи с населением, освещение социально значимых вопросов и проблем.