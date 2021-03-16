Игорь Антипов отчитался о работе Министерства информации за 2020 год

Сегодня, 16 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра информации ДНР Игоря Антипова о деятельности возглавляемого им министерства в 2020 году.

В начале доклада Игорь Антипов отметил, что в 2020 году основными векторами реализации государственной информационной политики в Республике стали разработка и осуществление масштабной информационной кампании по оповещению населения о распространении новой коронавирусной инфекции Covid-2019.

«Реализация информационной кампании продолжается и сегодня. Она осуществляется в тесном взаимодействии с Администрацией Главы ДНР, Правительством, депутатами Народного Совета, Министерством здравоохранения, Министерством образования и науки, другими министерствами и ведомствами Республики», – сказал министр.

Кроме того, одной из приоритетных задач, по словам министра информации, стало правовое урегулирование основных функций СМИ, а также защита населения от недостоверной либо причиняющей вред информации.

«Всего за 2020 год Министерством информации было разработано 22 проекта нормативных правовых актов.

За отчётный период было выдано 1244 аккредитации журналистам из 12 стран мира. Из них 324 – зарубежным СМИ. Иностранные СМИ в 2020 году были представлены такими странами, как Великобритания, США, Германия, Болгария, Франция, Италия, Австрия, Турция. 920 аккредитаций выдано журналистам из 65 изданий Донецкой Народной Республики.

В соответствии с Порядком регистрации средств массовой информации на территории Донецкой Народной Республики на сегодняшний день свою деятельность осуществляет 191 средство массовой информации. В 2020 году проведена регистрация и выдано 13 свидетельств распространителя информации Донецкой Народной Республики.

Всего за 2020 год выдано 3918 решений о согласовании содержания рекламы.

За отчётный период рассмотрено 47 административных дел. В республиканский бюджет поступило 197 тысяч российских рублей», – рассказал Игорь Антипов.

Также Игорь Антипов представил данные о динамике развития республиканских телеканалов, радиостанций, печатных СМИ и официальных интернет-ресурсов.

«На территории Республики осуществляют вещание 9 телеканалов – 5 республиканских и 4 региональных. В течение года собственный контент телеэфира был увеличен на 3%, что составляет 110 часов в месяц. Телеканалы создали 13 новых проектов.

В ДНР вещает 6 республиканских радиостанций. Для удовлетворения потребностей граждан в социально значимой информации и развлекательном контенте государственные радиостанции запустили 19 новых проектов. В 2020 году совокупный показатель собственного информационного контента достиг 10 часов в день, в зависимости от формата радиостанции.

В 2020году в Республике еженедельно издавались 46 печатных изданий, из них 19 – газеты ГП «Республиканский Медиа Холдинг», общий годовой тираж которых составил 2 293 744 экземпляров. Невзирая на тенденцию к сокращению объемов продаж печатных СМИ, тиражи отдельных изданий продолжают расти. Общий тираж по всем изданиям холдинга за 2020 год вырос на 4,6%.

Кроме того, на базе холдинга продолжает работу полноценное рекламное агентство, работающее со всеми СМИ Республики и оказывающее услуги по размещению рекламы на телевидении, радиостанциях, наружных носителях, в печатных изданиях, на сетевых медиаресурсах и в социальных сетях. За 2020 год показатели его доходов увеличились на 23%.

Также в сфере управления Министерства находится 5 интернет-сайтов.

Министерством разработано более 500 макетов для наружной рекламы и внешнего оформления. Проводится постоянная работа по системе оповещения граждан – в местах наибольшего скопления людей размещено около 250 аудиофайлов с новостными сводками и социально важной информацией от Главы Республики, Правительства, министерств и ведомств ДНР», – сообщил министр информации ДНР.

Подводя итоги, Игорь Антипов отметил, что в 2021 году приоритетными направлениями в работе министерства станут реформирование структуры республиканских СМИ, усовершенствование правовой базы в области информации, развитие кадрового потенциала в медиаотрасли, интеграция в информационное пространство Российской Федерации.