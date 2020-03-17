Игорь Халепа отчитался о работе Министерства связи за 2019 год

Пленарные заседания

Сегодня, 17 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад и. о. министра связи ДНР Игоря Халепы о деятельности возглавляемого им ведомства в 2019 году.

Игорь Халепа начал свое выступление с анализа текущего состояния в регулируемых сферах, с указанием сравнительной динамики основных показателей за 20182019 годы.

«На территории Донецкой Народной Республики телекоммуникационные услуги предоставляют 177 операторов телекоммуникаций на основании выданных Министерством связи лицензий. Поступления в республиканский бюджет от процесса лицензирования в 2019 году составили 378 750 рублей, что на 49% меньше, чем в 2018 году. Снижение показателей связано с окончанием формирования рынка операторов телекоммуникационных услуг, поэтому лицензирование проводилось по остаточному принципу.

Для улучшения качества телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам, операторами телекоммуникаций проводились работы по модернизации телекоммуникационных сетей – замене устаревшего аналогового оборудования на цифровое. В 2019 году на цифровые АТС было переключено более 1 900 абонентов. Доля абонентов, получающих телекоммуникационные услуги телефонной связи с использованием более современного цифрового оборудования, в 2019 году увеличилась на 7% по отношению к 2018 году. С целью повышения качества предоставляемых телекоммуникационных услуг, а также для оптимизации работы телекоммуникационных сетей при предоставлении телекоммуникационных услуг внутризоновой и международной телефонной связи были проведены работы по увеличению пропускной способности телекоммуникационных сетей.

В 2019 году операторами телекоммуникаций было построено и введено в эксплуатацию 280 км новых волоконно-оптических линий связи, что на 25% больше, чем в 2018 году. Большие объёмы работ по строительству телекоммуникационных сетей выполнены в следующих населённых пунктах Донецкой Народной Республики: 11,6 км в посёлке городского типа Корсунь Енакиевского района; 11 км в Петровском районе города Донецка; 10,5 км в городе Зугрэсе; 14 км в посёлке городского типа Рассыпное», – рассказал министр.

Что касается выдачи разрешительных документов в сфере пользования радиочастотным ресурсом, то по словам Игоря Халепы в данной сфере отмечено снижение поступлений. Это связано с тем, что крупные операторы телекоммуникаций получили документы разрешительного характера в сфере пользования радиочастотным ресурсом в 2018 году.

Далее министр доложил о деятельности предприятий почтовой связи и в сфере информатизации.

«Согласно приказу министерства о создании системы «Электронная очередь подачи документов на получение паспортов» и с июля 2019 года государственное предприятие «Почта Донбасса» оказывает социальную услугу по выдаче талонов во всех отделениях почтовой связи формата единого центра связи.

Ведется координация работ по внедрению программно-аппаратного комплекса для обработки вызовов, поступающих в единую оперативную диспетчерскую Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», – сказал министр.

Далее Игорь Халепа сообщил о том, что в сфере обеспечения безопасности и спецсвязи была произведена модернизация центрального узла межведомственной мультисервисной сети передачи данных для государственных органов власти, что в свою очередь позволило консолидировать основные сервисы данной сети на территории Республики.

В заключение министр связи рассказал о запланированных мероприятиях и прогнозах развития на 2020 год.

«Предстоит строительство нового объекта вещания в Новоазовском районе и оптимизация теле- и радиовещания в целом для улучшения качества сигнала ТВ и РВ на территории Республики и осуществления контрвещания украинским СМИ. В планах стоит строительство 50 новых базовых станций мобильной связи и модернизация более 200 существующих.

В сфере почтовой связи планируется получение и отправление корреспонденции государственным органам власти, организациям и предприятиям Республики и Российской Федерации.

Кроме того, в 2020 году планируется разработка и согласование законопроектов, а также ряда нормативных правовых актов, направленных на совершенствование и развитие отрасли связи Донецкой Народной Республики, совершенствование порядка взаимодействия органов исполнительной власти, развитие международных отношений Донецкой Народной Республики», – заключил министр.

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