Игорь Халепа рассказал об итогах работы Министерства связи за 2020 год

Сегодня, 15 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра связи Игоря Халепы о деятельности возглавляемого им министерства в 2020 году.

В начале выступления Игорь Халепа отметил, что в 2020 году Министерство связи разработало и реализовало ряд проектов, направленных на улучшение социальной составляющей жизни граждан и создание благоприятных условий для развития Республики в целом.

«В сфере телекоммуникаций в 2020 году продолжалось развитие современных услуг связи, а также расширение перечня предоставляемых операторами связи услуг. Отмечено укрупнение и слияние действующих операторов, в связи с чем их общее количество составляет 171, при этом число действующих лицензий на предоставление услуг связи увеличилось до 316.

Объём финансовых поступлений от лицензионной деятельности составил 118 250 рос. руб., что на 30% выше запланированного значения.

Продолжался и процесс выдачи разрешительных документов в сфере пользования радиочастотным ресурсом. Всего за 2020 год выдано 962 разрешительных документа.

Общий объём поступлений в республиканский бюджет составил 1 928 672, 00 рос. руб., что на 4% больше, чем в 2019 году.

Серьёзное развитие в 2020 году получило направление услуг мобильной связи. Основной акцент был сделан на расширение сетей 3G и 4G в крупных городах Республики, а также обеспечение сотовой связью удалённых районов, где ранее полностью отсутствовало покрытие сети мобильной связи. По итогам проведённых работ количество базовых станций стандарта 2G выросло до 637, базовых станций стандарта 3G – до 245; почти вдвое выросло количество базовых станций стандарта 4G, что позволило значительно улучшить качество предоставления услуг мобильного доступа к сети Интернет.

Кроме того, в 2020 году проводились работы по расширению внешних транспортных каналов передачи данных. Итогом работ стало увеличение суммарной пропускной способности таких каналов до 670 Гбит (с 450 Гбит в 2019 году)», – сообщил руководитель министерства.

Также Игорь Халепа представил данные о развитии сфер телерадиовещания и почтовой связи.

«В 2020 году продолжалось развитие сферы телерадиовещания. В настоящее время ГУП ДНР «Радиотелевизионный передающий центр» является естественным монополистом отрасли и обеспечивает уверенный приём эфирного телерадиовещания более чем на 70% территории Республики. Телевизионную и радиовещательную сеть Республики образуют 9 передающих центров, обеспечивающих трансляцию 30 радиостанций, 14 аналоговых и 48 цифровых телевизионных республиканских и российских каналов.

В 2020 году был выполнен комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию нового передающего оборудования. Так, начал тестовое вещание объект в городе Новоазовске, который предоставит возможность доступа к республиканским и российским теле- и радиоканалам для более чем 80 тысяч жителей Новоазовского и части Тельмановского районов.

Кроме того, в отчётном периоде отмечен значительный рост международного почтового обмена. В целом объём почтовой корреспонденции вырос на 26,8%, объём международного почтового обмена – на 78,9%. Прогнозируется дальнейший рост почтового обмена с Российской Федерацией, что потребует ввести дополнительные мощности по сортировке корреспонденции, применить в рамках международного взаимодействия упрощённый порядок почтового обмена, обеспечить автоматизацию процессов получения почтовых отправлений.

В прошедшем году для удобства жителей Республики ГУП ДНР «Почта Донбасса» провело работы по ребрендингу 16 отделений почтовой связи и организации на их базе Единых центров связи, предоставляющих комплекс дополнительных услуг. С учётом выполненных работ в Республике работает 71 Единый центр связи.

За 2020 год ГУП ДНР «Почта Донбасса» выпустила и ввела в оборот 57 почтовых марок, 1 художественный маркированный конверт, 31 конверт Первого дня и 24 специальных почтовых штемпеля.

Также в 2020 году продолжалось оказание социальной услуги оформления и выдачи талонов «Электронная очередь подачи документов на получение паспортов», которая предоставляется во всех Единых центрах связи на бесплатной основе. В 2020 году выдано талонов электронной очереди на получение паспорта ДНР – 234 801 шт.; на получение паспорта РФ – 89 451 шт.

С августа 2020 года ГУП ДНР «Почта Донбасса» оказывает услугу по оформлению договоров (полисов) обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для физических лиц (ОСАГО). По состоянию на 01.01.2021 г. в почтовых отделениях было оформлено 54 692 полиса страхования», – доложил министр.

Игорь Халепа добавил, что на протяжении 2020 года Министерство связи разработало ряд нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в отрасли связи и направленных на развитие сферы информационных технологий и персональных данных.