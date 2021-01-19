Игорь Пашков передал медицинское оборудование в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение

Во вторник, 19 января, депутат Народного Совета Игорь Пашков передал в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение оборудование для оказания помощи пациентам, нуждающимся в кислородной поддержке.

Парламентарий отметил, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации помощь в виде многофункционального прикроватного медицинского монитора и прибора кислородного концентратора актуальна как никогда.

«В сложившейся ситуации хочется хоть как-то посодействовать в предоставлении более качественной и своевременной медицинской помощи нашим гражданам.

Прибор кислородного концентратора поможет врачам оказывать своевременную помощь пациентам с дыхательной недостаточностью, в том числе вызванной коронавирусной инфекцией. В то же время медицинский монитор позволит следить одновременно за дыханием пациента, изменением его температуры, производить пульсоксиметрию и измерять артериальное давление», − сообщил депутат.

Также в ходе визита Игорь Пашков ознакомился с порядком оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пообщался с медработниками.

«Я очень надеюсь, что переданные приборы позволят более качественно и оперативно предоставлять медицинскую помощь нашим гражданам.

Также хочу поблагодарить компанию Mostek за то, что в этой непростой ситуации не остались в стороне и в силу своих возможностей помогли в приобретении такого важного и необходимого оборудования», − резюмировал парламентарий.