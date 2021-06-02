Игорь Пашков посетил Открытый турнир по вольной борьбе, приуроченный к Международному дню защиты детей

В среду, 2 июня, при поддержке депутата Народного Совета Игоря Пашкова в Моспино во Дворце культуры «Юность» состоялся Открытый турнир по вольной борьбе «Fight Masters Wrestling Open 2021», приуроченный ко Дню защиты детей.

Среди почётных гостей турнира были депутат Народного Совета Игорь Пашков и боец клуба «Fight Masters», чемпион Лиги ProFC Максим Швец.

Всего в турнире приняли участие 70 спортсменов из Моспино, Макеевки, Тореза, Тельманово, Амвросиевки и Донецка.

С приветственным словом к участникам состязаний обратился депутат Народного Совета Игорь Пашков, пожелав им честной борьбы и достижения поставленных целей.

«Турнир организован на высшем уровне, дети довольны, у них горят глаза, родители тоже радуются успехам ребят. Я как депутат и неравнодушный к спорту человек всегда стараюсь поддержать молодых спортсменов. Дети – наше богатство и счастье, наша надежда и будущее Республики. Поэтому так важно вырастить их физически здоровыми, духовно богатыми, умными и образованными людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами нашего государства. Выражаю особую благодарность организаторам турнира – клубу «Fight Masters» – за неоценимый вклад в пропаганду спортивного и здорового образа жизни среди детей, ведь это и есть наша главная задача, к которой мы совместными усилиями стремимся», – сказал Игорь Пашков.

Также к участникам турнира обратился боец клуба «Fight Masters», чемпион Лиги ProFC Максим Швец. Он пожелал спортсменам побед, а также бодрости духа даже в случае проигрыша.

По итогам схваток определились чемпионы в каждой весовой категории. Победители были отмечены медалями и грамотами.