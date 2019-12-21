Игорь Пашков поздравил победителей конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка – 2019».

В пятницу, 20 декабря, в городе Моспино состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка – 2019». В качестве почётного гостя мероприятие посетил депутат Народного Совета ДНР Игорь Пашков.

Обращаясь к участникам конкурса, парламентарий поблагодарил их за активность и творческий подход.

«Свои работы представили учащиеся общеобразовательных школ и воспитанники дошкольных учреждений города Моспино. По итогам мероприятия можно сказать, что абсолютно все участники проявили креативность и находчивость, все они – большие молодцы! Спасибо родителям, которые развивают в детях творческое начало, умение мастерить и нестандартно подходить к работе», – сказал Игорь Пашков.

Депутат наградил победителей грамотами и вручил сладкие подарки всем участникам конкурса.

Отметим, что конкурс «Новогодняя ёлочная игрушка – 2019» проходил с 1 по 10 декабря в городе Моспино по инициативе общественного движения «Донецкая Республика». Ёлочные игрушки, изготовленные победителями конкурса, украсят городскую ёлку Моспино.