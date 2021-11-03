Имеют ли право инвалиды I и II групп пересекать границу без очереди: комментарий Юлии Крюковой

В адрес Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике неоднократно поступали обращения от жителей Республики относительно возникновения сложностей при пересечении границы с Российской Федерацией инвалидами I и II групп. Председатель профильного комитета Юлия Крюкова в комментарии пресс-службе парламента рассказала, какие действия предпринимаются для решения данного вопроса.

«Безусловно, нашим комитетом ведётся не только законотворческая работа, но и работа с обращениями граждан. Жители предоставляют нам информацию о том, что порой возникают сложности при пересечении государственной границы между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией людьми с ограниченными физическими возможностями, а именно инвалидами I и II групп. Это тревожная тенденция. Чтобы этот вопрос не приобрёл масштабов проблемы, депутаты Народного Совета посетили пункт пропуска «Успенка», оценили работу сотрудников погранпункта при пересечении границы людьми с особыми потребностями и уточнили детали процесса для данной категории лиц», – сообщила она.

По словам депутата, препятствий, которые затрудняли бы пересечение границы гражданами данной категории, на пункте пропуска «Успенка» обнаружено не было. Тем не менее, этим работа не ограничится.

«В ближайшее время мои коллеги-депутаты посетят пункты пропуска «Мариновка» и «Новоазовск», оценят их работу», – сказала Юлия Крюкова.

Парламентарий подчеркнула, что у инвалидов I и II групп есть реальная возможность внеочередного пересечения границы, для реализации которой необходимо проинформировать сотрудников соответствующих служб. При возникновении сложностей депутат рекомендует обращаться к старшему смены Службы пограничной охраны Министерства государственной безопасности или по телефону горячей линии 071-300-19-87.

«Таможенная и пограничная службы Республики проводят постоянную разъяснительную работу среди своих сотрудников о том, что в случае, если люди с инвалидностью обращаются с просьбой пересечь границу в особом порядке, то есть, без очереди, им должно быть оказано содействие, предоставлена помощь в пересечении границы без очереди. Если же возникают непредвиденные сложности, всегда есть возможность обратиться к уполномоченному лицу и оперативно эти сложности преодолеть», – резюмировала парламентарий.