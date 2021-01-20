Иначе как дискриминацией русскоязычного населения назвать нельзя: спикер парламента прокомментировал украинский закон о госязыке

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка в своём телеграм-канале прокомментировал призыв Совета Федерации РФ к международному сообществу обратить внимание на нарушение прав русскоязычных граждан Украины в связи со вступлением в силу на Украине самой жёсткой нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», закрепляющей окончательный переход всей сферы обслуживания на украинский язык.

Спикер парламента подчеркнул, что подобные языковые законы – ни что иное, как дискриминация русскоязычного населения, реализация русофобской политики и ущемление прав граждан.

«На сегодняшний день то, что происходит на Украине относительно русского языка, иначе как дискриминацией русскоязычного населения назвать нельзя. Очевиден факт жёсткого выдавливания русской культуры, целенаправленного уничтожения русского языка и осознанного ущемления прав русскоязычных граждан», – сказал Владимир Бидёвка.

Также Председатель Народного Совета отметил, что в попытке угодить националистическому меньшинству украинские власти игнорируют как рекомендации международных правозащитных организаций, так и интересы своих граждан.

«Ещё в декабре 2019 года Венецианская комиссия представила свои выводы о применении в стране украинского языка как государственного, в частности, норма, в соответствии с которой русские школы прекращали существовать, была признана дискриминационной. Вместе с тем комиссия призвала пересмотреть языковую политику, чтобы избежать межэтнической напряжённости. Украинские власти ожидаемо проигнорировали эту информацию, поскольку уж слишком не вписываются такие выводы в русофобскую политику страны. Конечно же, закрыли они глаза и на почти 49% жителей Украины, которые считают русский язык историческим достоянием страны и высказались в ходе социологического исследования за его развитие. Более того, в защиту русского языка публично высказывался и Владимир Зеленский, тем не менее дальше слов дело не двинулось – для защиты русскоязычных граждан своей страны он не сделал ничего», – сказал Владимир Бидёвка.

Председатель парламента ДНР выразил надежду на то, что международные организации отреагируют на призывы Совета Федерации РФ остановить дискриминацию по языковому признаку на Украине и вернут людям возможность говорить на родном языке

«Не вызывает ни малейших сомнений то, что языковой вопрос – это искусственно созданная проблема, которая раздута на Украине до невероятных масштабов исключительно ради политических интриг. Однако в итоге от этого страдают простые люди, которые всего лишь хотят говорить на том языке, которому их учили родители, на котором думают и которому будут учить своих детей. Выражаю надежду на то, что международное сообщество, руководствуясь принципами демократии и равенства, должным образом отреагирует на призыв Совета Федерации Российской Федерации и права русскоязычных украинцев будут восстановлены», – сказал Владимир Бидёвка.