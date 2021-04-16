Интеграционная стратегия развития ДНР: парламентарии приняли участие в круглом столе молодых ученых и студентов

Сегодня, 16 апреля, на базе экономического факультета Донецкого национального университета состоялся круглый стол «Интеграционная стратегия развития Донецкой Народной Республики». Он проходил в рамках V Международной научной конференции молодых ученых и студентов «Проблемы развития социально-экономических систем».

В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета Марина Жейнова, Кирилл Макаров, заместитель Председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова, директор российской кампании «Гранд» из Воронежа Ася Алексеенко, ученые, преподаватели образовательной организации.

С приветственным словом к присутствующим обратилась Марина Жейнова.

«Сегодня собрались финалисты конкурса. Представленные проекты – очень высокого качества. Сейчас хочется больше узнать о практической реализации проектов, с какими сложностями столкнулись вы, как разработчики. Мне хотелось бы еще и как преподавателю GR management (взаимодействие власти и бизнеса) чтоб вы не только теоретически обосновывали затронутые вопросы, а и дополняли свои знания опытом практической реализации проектов».

Участники конференции отметили, что развивающийся глобальный экономический кризис затрагивает все человечество, все стороны жизни людей, хотя он по-разному проявляется в каждой стране в зависимости от ее экономической и социальной ситуации. Поэтому крайне важно привлекать студентов, молодых ученых к инновационной деятельности, создавать платформы для обсуждения путей развития Донецкой Народной Республики и ее интеграции в российское пространство.

Круглый стол дал возможность его участникам открыто высказать свою позицию по дальнейшему развитию Донецкой Народной Республики.