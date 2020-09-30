Интервью Александра Бондаренко об итогах V Республиканской недели безопасности дорожного движения

Председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко в интервью пресс-службе Народного Совета подробно рассказал об итогах V Республиканской недели безопасности дорожного движения.

Какие законодательные инициативы приняты в рамках недели безопасности дорожного движения?

Проблема безопасности на дорогах актуальна во всём цивилизованном мире. Дорожно-транспортные происшествия ежегодно уносят жизни более 1,2 миллионов человек. Среди участников дорожного движения дети и молодёжь составляют основную группу риска. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, с 21 по 28 сентября 2020 года в Донецкой Народной Республике прошла V Республиканская неделя безопасности дорожного движения.

В ходе проведенной недели БДД Комитет по транспорту и связи разработал и внёс на рассмотрение Народного Совета законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об автомобильном транспорте”». Изменения вызваны необходимостью увеличения уровня безопасности на дорогах Республики.

На сегодняшний день не в полном объёме реализуются нормы Закона ДНР «Об автомобильном транспорте», это касается разработки новых, а также доработки действующих нормативных правовых актов. Этот вопрос неоднократно поднимался и рассматривался на заседаниях Комитета совместно с органами исполнительной власти.

Какие именно изменения планируется внести в Закон ДНР «Об автомобильном транспорте»?

Положения законопроекта направлены на устранение сложившихся негативных явлений при перевозках пассажиров автобусами международных автобусных маршрутов общего пользования. Законопроект предусматривает возможность посадку пассажиров и отправления автобусов международных автобусных маршрутов общего пользования только с автостанций. Это исключит возможность отправления и посадки пассажиров с необорудованных в соответствии с Законом мест и даст возможность пассажирам и перевозчикам получить от автостанций, которые располагают необходимой для этого инфраструктурой, качественные услуги. Законопроект также урегулирует продажу билетов на проезд и провоз багажа в автобусах указанных маршрутов.

Проект закона поспособствует предоставлению пассажирам качественных услуг и обеспечению безопасности участников дорожного движения при отправлении и прибытии на конечный пункт маршрута автобусов международных автобусных маршрутов общего пользования.

Какие информационно-обучающие мероприятия проводились в рамках недели безопасности дорожного движения?

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Многопрофильный лицей № 1» прошло мероприятие-фестиваль «Знайте правила движения, как таблицу умножения», Всемирный день без автомобиля отметили в Донецкой академии транспорта, акция «Соблюдаем правила, сохраняем жизнь» была проведена в городе Донецке на пересечении проспекта Ильича и улицы Марии Ульяновой, агитационный автопробег «Пешеход, соблюдай ПДД!» с участием транспортных средств от Федерации автоспорта, мотоклуба «Ночные волки», Министерства транспорта и УГАИ МВД ДНР, круглые столы, открытие уроки в учебных учреждениях Республики и многое другое.

Какие изменения произошли с периода проведения IV Республиканской недели БДД?

География участников существенно расширилась – Донецк, Горловка, Амвросиевка, Новоазовск, Макеевка, Докучаевск, Шахтёрск, Ясиноватая, Торез, Харцызск, Енакиево, Тельмановский район. Заинтересованность в теме безопасности дорожного движения растёт, что не может не радовать.

Комитет и наши коллеги из профильных министерств и ведомств благодарят всех участников за ответственное отношение к подготовке и проведению мероприятий, слаженность и организованность.