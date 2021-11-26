Ирина Дианова о гармонизации взаимодействия с органами государственной власти (видео)

Председатель Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти Ирина Дианова в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала о работе Временной комиссии за период с августа по октябрь 2021 года.

«Работа Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти направлена на мониторинг своевременности принятия подзаконных нормативных правовых актов в целях реализации положений законов Донецкой Народной Республики и приведения нормативных правовых актов органов исполнительной власти в соответствие с нормами законов.

Учитывая, что законодательный процесс идёт на постоянной основе, процесс налаживания взаимодействия органов государственной власти тоже носит системный характер», ؘ– отметила Ирина Дианова.

Парламентарий рассказала о результатах работы Временной комиссии, а также остановилась на вопросах взаимодействия парламентариев Донецкой Народной Республики с коллегами из Луганской Народной Республики.

«В настоящее время идёт очень тесное взаимодействие с Луганской Народной Республикой в плане синхронизации законодательства. В первую очередь это касается законодательства, регулирующего таможенную сферу.

Напомню, что с 1 октября текущего года между нашими республиками были сняты все таможенные ограничения согласно принятой Декларации о создании единой экономической зоны между ДНР и ЛНР. Соответственно, предстоит серьёзная работа, направленная на синхронизацию законодательных баз ЛНР и ДНР с одновременной их гармонизацией с законодательством Российской Федерации», – сказала депутат.

Ирина Дианова также рассказала о работе Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти с другими комиссиями Народного Совета.

«Мы тесно взаимодействуем с Временной комиссией по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины. Например, в октябре текущего года у нас состоялось заседание, на котором обсуждались проблемные вопросы вынужденных переселенцев. В ходе совместной работы были выявлены коллизии и пробелы в Законе ДНР «О вынужденных переселенцах». Данные вопросы в дальнейшем были включены в план работы нашей Временной комиссии, и ряд необходимых нормативных правовых актов на сегодняшний день уже принят», – подчеркнула парламентарий.