Ирина Дианова рассказала о гармонизации взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти (видео)

Во вторник, 10 августа, председатель Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти Ирина Дианова в эфире «Парламентского вестника» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала о работе комиссии и актуальных задачах, стоящих перед ней.

«Основной задачей комиссии является обеспечение тесного взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями власти. На сегодняшний день существует ряд проблем, касающихся реализации нормативных правовых актов, остаются открытыми вопросы устранения коллизий и пробелов в правовом регулировании, своевременности разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, их соответствие Конституции.

В настоящее время органы исполнительной власти, на которые возложены задачи разработки и принятия подзаконных нормативных актов, работают в соответствии с графиком. Тем не менее, в ходе заседаний возникают вопросы, требующие более детальной проработки, сдвигаются сроки. Чтобы ускорить процесс, Временная комиссия активизируется и направляет профильные органы по необходимым векторам работы.

Кроме того, мы работаем и с обращениями граждан, министерств, комитетов, проводим расширенные заседания. В случае выявления коллизий совместно с профильными министерствами разрабатываем изменения, которые необходимо внести в нормы закона или постановления и так далее», – отметила Ирина Дианова.