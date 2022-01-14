Ирина Попова об итогах работы Комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям за 2021 год (видео)

Заместитель председателя Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Ирина Попова в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала о приоритетных направлениях работы Комитета в 2021 году и планах на 2022 год.

Ирина Попова рассказала о законах Донецкой Народной Республики в сфере защиты персональных данных граждан, использования электронной подписи, защиты детей от вредоносного контента в сети Интернет, а также о законах, направленных на повышение цифровой безопасности граждан Республики.