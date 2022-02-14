Ирина Попова об объявлении конкурса, посвящённого памяти подвига молодогвардейцев

Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Ирина Попова объявила о проведении конкурса сочинений и стихотворений «Молодая гвардия – гордость Донбасса», посвящённого памяти подвига участников советской подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия».

«В Год молодёжи, объявленный Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, в целях чествования памяти героической молодёжи Донбасса, сохранения и увековечивания памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также по случаю юбилейной даты с момента создания «Молодой гвардии» Народным Советом Донецкой Народной Республики проводится конкурс сочинений и стихотворений «Молодая гвардия – гордость Донбасса».

Поскольку 14 февраля отмечается День освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков, который можно считать прологом к освобождению всего Донбасса, считаю очень символичным объявить о проведении конкурса именно в этот день», – сказала Ирина Попова.

Депутат добавила, что в 2022 году исполняется 80 лет со дня создания «Молодой гвардии», действовавшей в годы Великой Отечественной войны в городе Краснодон.

«В состав организации входило около ста юношей и девушек, самому младшему участнику организации было всего лишь четырнадцать лет. Однако за небольшой период времени (организация просуществовала с сентября 1942 года по январь 1943 года) «Молодая гвардия» выпустила и распространила более пяти тысяч информационных листовок о реальном положении дел на фронте. Также она проводила диверсионную работу в тылу немецких оккупантов, делала всё возможное для освобождения Родины. Приближая Победу, молодогвардейцы шагнули в бессмертие. Они не пожалели ради неё даже своей жизни», – рассказала депутат.

В память о подвиге юных героев Донбасса парламентарий пригласила молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в конкурсе сочинений и стихотворений по роману Александра Фадеева «Молодая гвардия».

О правилах участия, а также о контактной информации организационного комитета будет сообщено дополнительно.