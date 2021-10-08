Ирина Попова в «Парламентском вестнике» рассказала о законодательном обеспечении интеграционных процессов между ДНР и ЛНР (видео)
22 сентября Народным Советом были приняты законы ДНР «О ратификации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О международных договорах Донецкой Народной Республики» и Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах». Об актуальности законов и последствиях их принятия в эфире программы «Парламентский вестник» рассказала заместитель председателя Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Ирина Попова.