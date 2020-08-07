Итоги первого пленарного заседания осенней сессии 2020

Сегодня, 7 августа, в сессионном зале Дома Правительства состоялось первое пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 78 депутатов от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, главный специалист юридического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Владислав Безуглый, главный специалист отдела подготовки законопроектов Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Аппарата Верховного Суда ДНР Николай Цыганок, ведущий юрист отдела нормотворчества Юридического департамента Центрального республиканского банка Валерия Левченко.

Парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей”», разработанный членом Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Евгением Гриценко совместно с Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Депутаты поддержали законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

Следующим докладчиком был главный специалист отдела подготовки законопроектов Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Аппарата Верховного Суда Донецкой Народной Республики Николай Цыганок. Он представил законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О статусе судей”», инициатором которого выступил Верховный Суд. Депутаты поддержали законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок. Принятый Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

Также председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова выступила с законодательной инициативой, представив законопроект «О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”». Парламентарии поддержали его в двух чтениях в целом с учётом поправок. Закон ДНР «О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка представил разработанный им законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», который был единогласно поддержан парламентариями в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

В продолжение пленарного заседания согласно его повестке депутаты рассмотрели законопроект «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», разработанный депутатом Народного Совета, председателем Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Андреем Баевским. Депутаты поддержали законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу через 10 дней со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

Кроме того, парламентарии отклонили ряд законопроектов по рекомендациям профильных комитетов, а именно: «О налоговой системе», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», «О внесении изменения в статью 4 Закона Донецкой Народной Республики “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)”», «О введении в действие Водного кодекса Донецкой Народной Республики», «О внешней разведке», «О государственной охране», «Об особенностях урегулирования правоотношений, связанных с передачей в аренду (пользование) земельных участков сельскохозяйственного назначения». Также были отклонены законопроекты, рассматриваемые во втором чтении: «О правовом режиме земель охранных зон объектов магистральных газопроводов» и «О Квалификационно-дисциплинарной комиссии судей Донецкой Народной Республики».

В завершение пленарного заседания парламентарии заслушали отчёт Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, и отчёт Временной комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий.