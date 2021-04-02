Итоги работы Правительства и возвращение воспитания в систему образования: Владимир Бидёвка принял участие в программе «Задача власти»

О результатах работы Правительства ДНР, озвученных в ходе традиционных отчётов руководителей министерств в Народном Совете, а также изменениях в Закон «Об образовании» в программе «Задача власти» на радио «Комета» рассказал Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

В начале эфира спикер парламента подвёл итоги «правительственных часов», в рамках которых отчёты о работе за 2020 год представили руководители министерств и других органов исполнительной власти.

«Самую объективную оценку могут дать только жители Донецкой Народной Республики. Лично меня порадовало, что, помимо достижений, были обозначены и реальные проблемы, которые сегодня стоят перед нами.

Вместе с тем отрадно было слышать, что по ряду направлений удалось добиться развития. Так, увеличилась урожайность в сельском хозяйстве, а в сфере образования получено разрешение на проведение на нашей территории ЕГЭ. В нормальном режиме пройден осенне-зимний период, в угольной отрасли за прошлый год открыто шесть новых лав. Плюс, успешно реализован ряд мер по противостоянию пандемии: благодаря помощи Российской Федерации в ДНР уже проводится вакцинация. Очень много было сделано и в социальной сфере», – отметил Владимир Бидёвка.

Особое внимание Председатель Народного Совета уделил разъяснению норм Закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”», принятого 26 марта. Спикер парламента подчеркнул, что данные изменения фактически возвращают образовательным организациям воспитательные функции и ответственность за воспитательную работу.

«Суть заключается в том, чтобы в школах Республики, помимо обучения, проводилась и воспитательная работа. Так было и в советское время, некоторое время назад мы увидели соответствующие изменения в российском законодательстве.

Нельзя сказать, что сегодня такая работа совсем не ведётся, но она недостаточно централизована. Изменения в Закон «Об образовании» призваны сделать этот процесс более централизованным и законодательно оформленным. Они вступят в силу с 1 сентября», – разъяснил спикер парламента.

Владимир Бидёвка подчеркнул, что игнорирование воспитательной работы в учебных учреждениях может привести к негативным и даже опасным последствиям.

«Не воспитывать ребёнка – это преступление. К сожалению, в современном мире зачастую родители с утра до вечера находятся на работе, и полагаться в этом случае только на домашнее воспитание ошибочно, как и вычёркивать из этого процесса школу.

Мы видим, что произошло на Украине, где неокрепшие умы заполнили соответствующей пропагандой и фашистской идеологией. И если мы хотим построить нормальное будущее, нужно воспитывать в детях нравственность, духовность и мораль», – резюмировал Председатель Народного Совета.

Спикер парламента добавил, что в настоящее на базе Народного Совета действует рабочая группа, которая призвана проанализировать бюрократическую нагрузку педагогов и выработать решения по её сокращению.