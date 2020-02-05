Изменения в таможенном законодательстве: порядок оплаты таможенной пошлины за временный ввоз транспортных средств будет пересмотрен

Во вторник, 4 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению концепции проекта закона «О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике“».

В мероприятии приняли участие представители Министерства доходов и сборов и Центрального республиканского банка ДНР.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели концепцию проекта закона «О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”». Так, в настоящее время гражданин, который осуществляет временный ввоз на таможенную территорию Республики транспортных средств личного пользования, зарегистрированных на территории иностранных государств, имеет право произвести оплату ввозной таможенной пошлины за последующие 365 дней только после истечения срока действия ранее оплаченной таможенной пошлины.

В силу сложившихся обстоятельств граждане не имеют возможности осуществить вывоз временно ввезённого транспортного средства в последний день срока действия оплаты таможенной пошлины. Такие граждане несут ответственность, установленную Законом ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» за превышение срока временного ввоза транспортного средства.

Учитывая изложенное, проектом закона предлагается предоставить возможность оплаты гражданином ввозной таможенной пошлины за последующие 365 дней до истечения срока действия ранее оплаченной таможенной пошлины, что позволит упростить и усовершенствовать таможенную процедуру временного ввоза гражданами транспортных средств на таможенную территорию Донецкой Народной Республики», – сообщила Марина Жейнова.

Парламентарий добавила, что по итогам обсуждения концепции законопроекта Комитетом принято решение поддержать его и подать в ближайшее время на регистрацию в Народный Совет.