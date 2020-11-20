Изменены некоторые особенности деятельности на территории ДНР филиалов юридических лиц – нерезидентов

Депутат Народного Совета Пётр Шимановский в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал о положениях инициированного им Закона ДНР «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», который был принят Народным Советом 20 ноября 2020 года.

«Сегодня для деятельности в ДНР юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства, необходимо приобрести статус резидента Донецкой Народной Республики, зарегистрировав свои филиалы на территории ДНР в соответствии с законодательством нашей Республики. Однако положениями Гражданского кодекса, который вступил в силу 1 июля 2020 года, не предусмотрена государственная регистрация филиала юридического лица – нерезидента.

Предложенные изменения в Закон ДНР «О налоговой системе» заменяют государственную регистрацию филиалов юридических лиц – нерезидентов на аккредитацию таких филиалов. При этом Глава ДНР наделяется полномочиями устанавливать порядок аккредитации филиалов юридических лиц – нерезидентов. Аналогичные изменения внесены и в нормы Закона “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”», – пояснил Пётр Шимановский.

Закон ДНР «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики» принят в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.