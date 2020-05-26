Изменены ставки акцизного налога на пиво и табачные изделия

Сегодня, 26 мая, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», разработанный депутатом Народного Совета, членом Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Игорем Пашковым.

О сути предложенных изменений рассказал инициатор законопроекта.

«Проект закона предлагает изменить ставки акцизного налога на произведённое и ввезённое на территорию ДНР пиво, табачные изделия, а также установить ставки акцизного налога за произведённые и ввезённые на территорию Республики, транзитно перемещённые и экспортируемые электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина», – сообщил Игорь Пашков.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу в день, следующий за днём опубликования на официальном сайте Народного Совета.