Изменён перечень документов, позволяющих владельцам транспорта оказывать автотранспортные услуги

Депутат Народного Совета ДНР Марина Жейнова обосновала актуальность принятия Закона ДНР «О внесении изменения в статью 179 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» в комментарии пресс-службе Народного Совета.

Марина Жейнова отметила, что Закон позволит вывести из теневой экономики доходы владельцев транспортных средств, оказывающих автотранспортные услуги без соответствующих документов, подтверждающих законность владениями такими лицами автотранспортными средствами согласно нормам Закона. Это приведёт к наполняемости доходной части Республиканского бюджета ДНР.

«В настоящее время существуют лица, которые не являются собственниками транспортных средств, а получили их по кредитному договору или договору лизинга, и у которых отсутствуют иные документы, подтверждающие законные основания владения транспортным средством. Также есть автовладельцы, которые управляют транспортными средствами по доверенности при отсутствии каких-либо сведений о местонахождении собственника транспортного средства. В связи с этим автовладельцы не могут оказывать автотранспортные услуги, либо оказывают их незаконно.

Учитывая невозможность для таких лиц предоставить документы, подтверждающие право собственности, изменён перечень документов, подтверждающих право на занятие места осуществления деятельности, в том числе необходимых для оказание автотранспортных услуг. Теперь возможно предоставлять документ о праве владения или пользования.

Это позволит лицу, которое управляет транспортным средством по доверенности, а также транспортным средством, полученным по кредитному договору, договору лизинга и в иных случаях, когда такое лицо не является собственником транспортного средства, зарегистрироваться как физическое лицо – предприниматель и, получив соответствующий патент, оказывать на законных основаниях автотранспортные услуги», – рассказала депутат.

Разработанный Мариной Жейновой, Закон ДНР «О внесении изменения в статью 179 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» принят Народным Советом 1 сентября 2020 года в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.