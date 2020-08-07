Изменён порядок присвоения судьям квалификационных классов

Сегодня, 7 августа, Народный Совет принял Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О статусе судей”», разработчиком которого выступил Верховный Суд.

Главный специалист отдела подготовки законопроектов Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Аппарата Верховного Суда Донецкой Народной Республики Николай Цыганок рассказал об основных положениях Закона.

«Закон предусматривает возможность присвоения пятого, шестого и седьмого квалификационных классов председателям, заместителям председателей, судьям Арбитражного суда, районного, городского, межрайонного судов, Военного суда, а также исключение возможности присвоения восьмого и девятого квалификационных классов.

Изменения в целом соответствуют российской практике присвоения судьям квалификационных классов.

Кроме того, Закон вносит изменения в нормы действующего законодательства, регулирующие пребывание судьи в квалификационном классе, если он является предельным по замещаемой должности. Так, предельными классами выступают соответственно третий и пятый, а не первый, пятый и седьмой.

Также устанавливается особый порядок присвоения квалификационных классов судьям Донецкой Народной Республики, назначенным до вступления в силу Закона ДНР «О статусе судей». Необходимо справедливо регламентировать указанные правоотношения и учитывать, что правосудие осуществлялось судьями и до вступления в силу указанного Закона», – отметил Николая Цыганок.

Он обосновал целесообразность изменений в действующий Закон необходимостью адаптировать российский законодательный опыт к судебной системе ДНР.

«Действующая редакция Закона ДНР «О статусе судей» предусматривает возможность присвоения судьям Донецкой Народной Республики девяти квалификационных классов, что соответствует законодательному опыту Российской Федерации.

В то же время в Российской Федерации, согласно Закону РФ «О статусе судей в Российской Федерации» восьмой и девятый классы могут быть присвоены исключительно мировым судьям, аналога которым в Донецкой Народной Республике в настоящее время нет.

Одновременно с этим Закон ДНР «О статусе судей» устанавливает, что восьмой и девятый квалификационные классы присваиваются судьям Арбитражного суда ДНР, районного, городского, межрайонного, Военного суда ДНР. При этом согласно российскому законодательству судьям аналогичного уровня присваивается квалификационный класс не ниже седьмого», – пояснил представитель Верховного Суда.