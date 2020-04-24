Изменён вид расчётного документа для взыскания налоговой задолженности

Сегодня, 24 апреля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», разработанный депутатом Народного Совета, членом Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Игорем Пашковым.

Инициатор внесения изменений рассказал о законопроекте, обосновав его актуальность сложившейся в Республике правоприменительной практикой.

«Проектом закона предлагается изменить вид расчётного документа, согласно которому налоговая задолженность будет взыскиваться с «платёжного требования» на «инкассовое поручение». Последнее – это правовой инструмент при обеспечении экономической эффективности погашения указанной задолженности перед государством. Это позволит органам доходов и сборов наиболее эффективно взаимодействовать с банками и другими финансовыми учреждениями по взысканию данной задолженности, а также будет способствовать наполнению доходной части Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в связи с вышеуказанными изменениями в расчётном документе, согласно которому взыскивается налоговая задолженность, предусматривается конкретизация ряда понятий действующего налогового законодательства.

Также предлагается усовершенствовать отдельные нормы Закона ДНР «О налоговой системе», регламентирующие правовой механизм взыскания органами доходов и сборов налоговой задолженности», – сообщил Игорь Пашков.

Он добавил, что введение предложенных изменений в действующее законодательство позволит обеспечить усовершенствование регуляторного механизма взыскания органами доходов и сборов налоговой задолженности, взаимодействие территориальных органов доходов и сборов и банков, а также других финансовых учреждений при проведении расчётных операций по взысканию вышеуказанной задолженности.

Парламентарии проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.