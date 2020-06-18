К 100-летию со дня рождения первого секретаря Донецкого обкома состоится установка лавочек в сквере

В пятницу, 19 июня, в Киевском районе города Донецка состоится установка лавочек в сквере, где располагается бюст первого секретаря Донецкого обкома В. И. Дегтярёва. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения партийного деятеля при содействии депутата Народного Совета ДНР Виктора Ищенко.

Адрес: г. Донецк, ул. Артёма, 155 (ориентир – бюст В.И. Дегтярёва, недалеко от «шахтёрской» часовни Святой Варвары).

Время: 10:00.