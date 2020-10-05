Кирилл Макаров: Мы должны помнить о тех людях, которые ценой собственной жизни спасали наших детей

В понедельник, 5 октября, депутат Народного Совета ДНР Кирилл Макаров принял участие в памятной акции, приуроченной ко Дню учителя. Парламентарий возложил цветы к мемориальной доске на Аллее памяти, установленной в честь погибших в ходе обстрелов ВФУ работников сферы образования.

«В День учителя, когда все поздравляют своих педагогов, мы ни в коем случае не должны забывать о тех людях, которые ценой собственной жизни спасали наших детей. В их честь мы открываем в школах памятные таблички в рамках проекта «Звезда Героя». Эти люди навсегда останутся в сердцах жителей Республики.

Мы помним тот святой долг и ту несоизмеримую цену, которую педагоги отдали, работая на местах. Порой, они отдавали свои жизни, защищая детей, и для нас важно помнить это», – сказал парламентарий.

Напомним, в рамках обстрелов ВФУ в 2014 году погибло 26 работников сферы образования и науки.