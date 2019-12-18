Кирилл Макаров посетил студенческий фестиваль «Дебют первокурсника – 2019»

Деятельность депутатов

Во вторник, 17 декабря, в столичном Центре славянской культуры состоялся Межвузовский студенческий фестиваль «Дебют первокурсника – 2019». В качестве почётного гостя мероприятие посетил депутат Народного Совета Кирилл Макаров.

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий поделился своими впечатлениями от выступлений участников и пожелал победителям дальнейших побед.

«Много позитивных эмоций я получил от увиденного. Уверен, любой зритель согласится, что каждый номер действительно заслуживает самой высокой оценки. Выступив на этой сцене, все первокурсники уже одержали победу, ведь огромное количество людей пришли поддержать молодые таланты. Я желаю всем участникам конкурса не останавливаться на достигнутом», – рассказал Кирилл Макаров.

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