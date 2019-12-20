Кирилл Макаров принял участие в церемонии награждения юных героев Республики

В пятницу, 20 декабря, в одном из конференц-залов стадиона «Донбасс Арена» в рамках проекта «Великие подвиги маленьких героев» общественного движения «Донецкая Республика», состоялась торжественная церемония награждения юных жителей ДНР за героические поступки.

На мероприятии присутствовали депутат Народного Совета Кирилл Макаров, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, а также Герой ДНР Ахра Авидзба.

Кирилл Макаров в комментарии пресс-службе Народного Совета отметил, что в Российской Федерации существует подобная традиция.

«Эти Дети совершили поступки, на которые может пойти далеко не каждый взрослый человек. То, что дети были готовы пожертвовать своей жизнью ради других, вызывает у меня чувство гордости за нашу Республику.

Очень важно, что уже в юном возрасте у наших маленьких героев уже есть понимание справедливости и человечности. Поэтому наш долг поблагодарить их за героические поступки, ставить их в пример сверстникам и другим гражданам Донецкой Народной Республики», – сказал парламентарий.

Кирилл Макаров вручил награду Виктору Бересневу, вытащившему в 2015 году из горящего дома, в который попал снаряд, семью своих соседей из 4-х человек.