Кирилл Макаров рассказал об интеграционных процессах между молодёжными движениями Донбасса и России

Депутат Народного Совета Кирилл Макаров рассказал телеканалу «Первый Республиканский» о прошедших и предстоящих совместных акциях между молодёжными организациями Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

«Пожалуй, самым ярким для нас событием на данный момент стала акция «Ангелы», которая состоялась 1 июня и была посвящена памяти погибших детей Республики. Эта акция проходила в пятый раз. Для нас это очень важно, учитывая, какое количество людей захотели принять участие в этом мероприятии по всей Российской Федерации. Наша большая родина в очередной раз продемонстрировала свою причастность к событиям нашего государства.

Один из крупнейших шагов для нас в последующем развитии взаимодействия – ежегодный форум «Море». Он, можно сказать, «празднует юбилей» в этом году, и большое количество людей из Российской Федерации, как спикеров, так и просто участников, приедут на наш форум. Так что сегодня наши молодые специалисты работают в единстве с российской молодёжью», – рассказал Кирилл Макаров.