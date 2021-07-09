Кирилл Макаров в «Парламентском вестнике» рассказал о начале работы Молодёжного Парламента II созыва

В четверг, 8 июля, депутат Народного Совета, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров стал гостем программы «Парламентский вестник». В эфире телеканала «Первый Республиканский» парламентарий рассказал о втором созыве Молодёжного Парламента, который недавно приступил к работе.

«По моему мнению и мнению других членов оргкомитета, выборы в Молодёжный Парламент прошли хорошо. Была проведена модернизация, отдать свой голос можно было и в онлайн-режиме, и очно. Более сорока тысяч молодых людей проголосовали, и это очень хороший результат, учитывая тот факт, что молодёжь не любит вникать в политику.

Кадровый состав Молодёжного Парламента обновился. Появилось много новых лиц, ребят, которые хотят себя зарекомендовать и проявить. Это в основном лидеры общественного мнения в городах Республики. Если они стали депутатами, значит, они повели за собой большое количество людей, смогли их заинтересовать и пользуются большим авторитетом. Есть и ребята, которые перешли из первого созыва во второй. Это молодые люди изо всех уголков Республики абсолютно разных профессий – военнослужащие, представители МЧС, учителя, врачи, госслужащие.

Не может не радовать, что кадровый резерв постоянно пополняется.

Сегодня, кроме того, что второй созыв продолжает работу над программами и проектами, начатыми в первой каденции Молодёжного Парламента, работа модернизируется, запускаются новые проекты. Ребята включились во все сферы и усилили их», – сказал Кирилл Макаров.