Клавдия Кульбацкая организует кинолекторий на тему Великой Отечественной войны для учащихся прифронтовой школы в главной библиотеке столицы

В четверг, 20 февраля, в рамках реализации социального проекта «Дети Республики», а также в канун празднования Дня защитника Отечества, в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н. К. Крупской для учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Александровская школа Марьинского района» состоится показ художественного фильма о Великой Отечественной войне «Т-34».

Мероприятие посетит депутат Народного Совета ДНР Клавдия Кульбацкая.

Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 84 (Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Н. К. Крупской).

Время: 12:00.

Телефон: 071 300-58-76