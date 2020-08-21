Клавдия Кульбацкая посодействовала в организации поездки на Азовское побережье для детей из прифронтовых районов ДНР

В четверг, 20 августа, депутат Народного Совета ДНР Клавдия Кульбацкая оказала содействие в организации поездки в посёлок городского типа Седово для детей, проживающих в прифронтовых районах Республики.

В комментарии пресс-службе Народного Совета депутат рассказала, что в поездке приняли участие 60 детей из Докучаевска и села Стыла Старобешевского района.

«Сегодня ребята здорово отдохнули: купались, загорали, играли в волейбол и командные игры. Благодарю руководство пансионата Delmar, которое не первый раз радушно встречает детей, а также всем, благодаря кому состоялась сегодняшняя поездка, за качественное сопровождение детей и, конечно же, за оперативность в организации.

Очень приятно видеть радость ребят, именно в такие моменты понимаешь, что счастливое детство зависит только от нас, взрослых», – сказала Клавдия Кульбацкая.