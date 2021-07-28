Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике продолжил работу над совершенствованием действующего законодательства

Во вторник, 27 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, на котором парламентарии обсудили проекты законов «О внесении изменений в статьи 24 и 31 Закона Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О регистрации расчётных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчётов» и статью 2 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения», «О внесении изменения в статью 165 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

В мероприятии принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР, а также представители Центрального Республиканского Банка, Министерства доходов и сборов, Министерства финансов и представители субъектов хозяйствования в сфере ювелирного дела.

Председатель Комитета Марина Жейнова поделилась итогами заседания с пресс-службой Народного Совета.

«Заседание было посвящено обсуждению целого ряда актуальных проектов законов.

Большое внимание было уделено обсуждению проекта закона «О внесении изменения в статью 165 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». Учитывая специфику законопроекта, направленного на усовершенствование системы налогообложения для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере производства и (или) торговли ювелирными изделиями, кроме бижутерии, на данное заседание Комитета были приглашены субъекты хозяйствования в сфере ювелирного дела.

По итогам заседания Комитетом было принято решение продолжить работу над законопроектами», – сказала Марина Жейнова.