Комитет Народного Совета рассмотрел изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей»

Сегодня, 23 июля, на заседании Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей».

Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«На сегодняшнем заседании нашим Комитетом как комитетом-соисполнителем был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических

лиц – предпринимателей».

Данным законопроектом предусмотрено дополнение норм Закона Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» положениями, регламентирующими порядок исключения физического лица – предпринимателя из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей по решению регистрирующего органа. Кроме того, отдельно рассмотрены вопросы, касающиеся усовершенствования порядка публикации в средствах массовой информации сведений при реорганизации юридического лица и при исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей по решению регистрирующего органа.

Вместе с тем рассмотрена возможность обеспечения взаимодействия органов доходов и сборов и Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, а также кредитных организаций в части предоставления последними органам доходов и сборов информации по операциям на банковских счетах юридических лиц для целей исключения юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.

Таким образом, по итогам заседания Комитета было принято решение рекомендовать профильному комитету доработать законопроект с учетом предложенных замечаний и предложений комитета-соисполнителя, а также иных заинтересованных органов», – резюмировала Марина Жейнова.