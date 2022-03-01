Комитет Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета продолжает работу

Во вторник, 1 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета, на котором обсудили предложения по внесению поправок в некоторые законы ДНР.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета ДНР рассказала председатель Комитета Наталья Пшеничная.

«Комитет Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета провёл очередное заседание, на котором поднимался вопрос о внесении поправок в Закон Донецкой Народной Республики от 15 августа 2015 года № 70-IHC «О статусе депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики» в части гармонизации с действующим законодательством Российской Федерации.

Мобилизованные члены Комитета участвовали в заседании дистанционно», – сказала председатель Комитета.