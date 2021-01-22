Комитет Народного Совета по промышленности и торговле провёл расширенное заседание

В четверг, 21 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, в котором приняли участие представители Правительства, Министерства промышленности и торговли, Министерства доходов и сборов, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе Донецкой Народной Республики Ярослав Бережко.

На заседании обсудили проекты законов «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике».

Председатель Комитета Сергей Чучин рассказал пресс-службе Народного Совета о результатах заседания.

«В современных условиях любое государство обязано регулировать или стимулировать все сферы международных экономических связей, чтобы обеспечить экономические и политические интересы страны, для чего использует такие инструменты и способы воздействия, как таможенные тарифы, налоги, ограничительные условия, пошлины, квотирование, межгосударственные договоры и соглашения, мероприятия по стимулированию экспорта и импорта.

Этот набор средств, методов и инструментов воздействия государства на регулирование экономических отношений между странами в соответствии с государственными и национальными интересами и задачами содержится в проекте закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Поэтому так важно не перегрузить закон излишними процедурами, которые, дублируя сферу действия существующих структур, могут привести к тому, что вместо чёткого разграничения полномочий и компетенции будут созданы органы, появление которых объясняется только узковедомственными интересами.

Так, все присутствующие поддержали мнение о нецелесообразности введения предотгрузочной инспекции при импорте товара, которая кроме увеличения расходов и времени предпринимателей на прохождение импортируемого товара, что гарантированно увеличит его стоимость, не будет иметь других последствий.

В целом по итогу обсуждения с участниками заседания Комитета положений проекта закона было предложено создать рабочую группу для дополнительной отработки замечаний и предложений профильных органов исполнительной власти», – рассказал Сергей Чучин.

Также продуктивно завершилось и обсуждение проекта закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике».

«Законопроект получил практически однозначную положительную оценку участников заседания касательно необходимости определения понятий «субъектов малого и среднего предпринимательства», критериев их разграничения, социального предпринимательства.

Тем не менее была и критика в части декларативности проекта в целом, предполагающего мощную финансовую поддержку со стороны государства малых и средних предпринимателей, создания инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего бизнеса, в том числе корпорации, которая будет координировать оказание такой поддержки. Это не отвечает сегодняшним экономико-социальным реалиям Донецкой Народной Республики», – сказал председатель Комитета.