Комитет по безопасности и обороне как комитет-соисполнитель обсудил изменения, предлагаемые к внесению в Закон «Об образовании»

Во вторник, 16 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Виталий Кравец.

«Как комитет-соисполнитель мы рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Анализ положений проекта закона свидетельствует о том, что концепция проекта основана на законотворческом опыте Российской Федерации в сфере образования. Предлагаемые к внесению изменения направлены на предоставление преимущественного права зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования детям военнослужащих, а также на предоставление преимущественного права зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении Министерства внутренних дел, детям сотрудников органов внутренних дел Донецкой Народной Республики. При этом проектом определены основания предоставления данного права.

Отмечу, что такое преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях», – рассказал парламентарий.

Кроме того, Виталий Кравец отметил, что предусмотренные проектом изменения обеспечат дополнительные меры поддержки членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Донецкой Народной Республики.