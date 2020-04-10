Комитет по бюджету, финансам и экономической политике как комитет-соисполнитель дал заключение на законопроект «О развитии сельского хозяйства»

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике предоставил заключение по доработке проекта закона «О развитии сельского хозяйства». Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Как комитет-соисполнитель мы рассмотрели проект закона «О развитии сельского хозяйства», разработанный Комитетом по сельскому хозяйству и земельным ресурсам.

Главная задача законопроекта – установление на законодательном уровне правовых основ реализации государственной социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства как экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, оказания услуг в целях обеспечения населения отечественными продовольственными товарами, а промышленности – сельскохозяйственным сырьём.

Так, настоящий проект закона определяет принципы государственной аграрной политики и меры по её реализации. Кроме того, устанавливаются особенности разработки и реализации республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Стоит отметить, что проект закона разработан в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации», – отметила парламентарий.

Марина Жейнова подчеркнула, что по итогам анализа представленного законопроекта Комитет акцентировал внимание на необходимости его доработки.

«В частности, отметили целесообразность обеспечения единообразия правовых конструкций законопроекта с положениями действующего законодательства Донецкой Народной Республики, а именно законами ДНР «Об образовании», «О республиканских программах», «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», «О нормативных правовых актах», «О налоговой системе» и «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики».

Кроме того, особое внимание было уделено реализации мер государственной поддержки кредитования в сфере развития сельского хозяйства. Так, рекомендовано профильному комитету привести в соответствие источники финансирования вышеуказанных мероприятий с положениями бюджетной системы Донецкой Народной Республики.

Таким образом, Комитет по бюджету, финансам и экономической политике поддерживает представленный законопроект с учётом его доработки согласно замечаниям и предложениям Комитета, а также заключениям заинтересованных органов», – резюмировала председатель Комитета.