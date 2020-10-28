Комитет по бюджету, финансам и экономической политике обсудил изменения в налоговое и таможенное законодательство ДНР

Во вторник, 27 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению замечаний и предложений к проектам законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики ʺО налоговой системеʺ и статью 216 Закона Донецкой Народной Республики ʺО таможенном регулировании в Донецкой Народной Республикеʺ» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики ʺО налоговой системеʺ».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин и представители Министерства доходов и сборов.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«В настоящее время возникают ситуации, когда из средств Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики предоставляются бюджетные трансферты субъектам хозяйствования в виде субсидий. Однако эти денежные средства не относятся к видам государственной поддержки, указанным в положениях подпункта 71.2.11 пункта 71.2 статьи 71 и подпункта 72.3.13 пункта 72.3 статьи 72 Закона ДНР «О налоговой системе». Поэтому такие субъекты хозяйствования должны уплачивать из выделенных денежных средств 20% налога на прибыль в Республиканский бюджет. Это ведёт к нерациональному использованию денежных средств.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики ʺО налоговой системеʺ и статью 216 Закона Донецкой Народной Республики ʺО таможенном регулировании в Донецкой Народной Республикеʺ» призван урегулировать данную ситуацию. Предлагается установить, что суммы денежных средств или стоимость имущества, полученных субъектом хозяйствования в виде целевых дотаций, субсидий, государственной помощи, а также из резервного фонда Главы ДНР, при условии их целевого использования, не включаются в состав валового дохода и валовых расходов налогоплательщика. Кроме того, законопроект предусматривает, что указанные суммы денежных средств или стоимость имущества не будут учитываться при определении объекта налогообложения при уплате налогоплательщиком налога с оборота, подоходного налога и упрощённого налога.

Также предлагается внести соответствующие изменения в статью 216 Закона ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», освободив от уплаты таможенных платежей в отношении товаров, закупка которых осуществляется за счёт средств резервного фонда Главы ДНР.

Также на заседании мы рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики ʺО налоговой системеʺ», который предусматривает замену конструкций «неприбыльные организация и учреждения», «неприбыльные предприятия, учреждения, организации, фонды» на конструкцию «некоммерческие организации», закреплённую в нормах Гражданского кодекса ДНР», – сообщила Марина Жейнова.

Парламентарий добавила, что Комитет поддерживает представленные законопроекты и считает целесообразным рекомендовать Народному Совету принять их в первом чтении за основу с учётом доработки ко второму чтению.