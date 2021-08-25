Комитет по бюджету, финансам и экономической политике обсудил изменения, вносимые в некоторые законы ДНР

Во вторник, 24 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике.

В мероприятии принял участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР, представители Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства финансов.

О повестке дня заседания и рассмотренных вопросах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«На сегодняшнем заседании Комитета мы обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», предусматривающий усовершенствование порядка административного обжалования решений органов доходов и сборов, расширение и уточнение прав налогоплательщиков в период административного обжалования решений органов доходов и сборов. Кроме того, законопроектом конкретизируется и расширяется термин «безнадёжная задолженность», закреплённый в положениях Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», на основе норм Налогового кодекса Российской Федерации. Принятие законопроекта будет способствовать расширению прав налогоплательщиков при обжаловании решений органов доходов и сборов в административном порядке.

Также на заседании Комитета был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», которым вносятся изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», Закон Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий», Закон Донецкой Народной Республики «О регистрации расчётных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчётов» в целях закрепления на законодательном уровне механизма осуществления беспошлинной торговли.

По итогам заседания Комитета было принято решение продолжить рассмотрение законопроектов с участием заинтересованных органов», − подытожила Марина Жейнова.