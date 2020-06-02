Комитет по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел изменения в патентную систему налогообложения

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел замечания и предложения заинтересованных органов к проекту закона «О внесении изменения в статью 179 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Мы рассмотрели заключения заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменения в статью 179 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Необходимо отметить, что в настоящее время существуют трудности правоприменения пункта 179.2 статьи 179 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» гражданами, оказывающими автотранспортные услуги. Так, владелец автотранспортного средства, полученного по кредитному договору или договору лизинга, не указывается в регистрационных документах на транспортное средство в качестве его собственника. Кроме того, на сегодняшний день существуют лица, которые управляют транспортными средствами по доверенности, а также лица с транспортными средствами, собственники которых находятся за пределами Донецкой Народной Республики либо отсутствуют какие-либо сведения об их местонахождении. Таким образом, при использовании транспортного средства для оказания автотранспортных услуг такие лица обязаны иметь договор аренды или документы, подтверждающие право собственности на указанное транспортное средство.

Учитывая изложенное, указанные основания владения транспортным средством, а именно договор аренды или документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство, не позволяют оказывать автотранспортные услуги в вышеперечисленных случаях. Поэтому главные задачи законопроекта – расширение перечня документов, предусмотренных пунктом 179.2 статьи 179 Закона ДНР «О налоговой системе», подтверждающих право на оказание автотранспортных услуг, которые предусмотрены при применении патентной системы налогообложения, а также обеспечение корреляции указанного перечня с положениями Гражданского кодекса ДНР. Исключение из вышеуказанного нормативного положения составит деятельность по торговле товарами на рынках, для которой установлено отдельное правовое регулирование согласно пункту 182.2 статьи 182 Закона ДНР «О налоговой системе».

Принятие проекта закона будет способствовать усовершенствованию налогового законодательства Республики, а именно применения патентной системы налогообложения. Это позволит лицам, которые не являются собственниками транспортных средств и у которых отсутствуют иные документы, подтверждающие законные основания владения транспортным средством, оказывать в надлежащем порядке автотранспортные услуги. Также принятие законопроекта будет способствовать предотвращению совершения налогового правонарушения в случае оказания автотранспортных услуг указанными лицами без соответствующих документов на транспортное средство», – рассказала Марина Жейнова.

Парламентарий добавила, что Комитет по бюджету, финансам и экономической политике поддерживает представленный законопроект и считает целесообразным рекомендовать Народному Совету принять его в первом чтении за основу с учётом доработки ко второму чтению.