Комитет по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел изменения в перечень расходов субъектов хозяйствования

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“».

Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«На сегодняшний день, согласно положениям подпункта 72.3.2 пункта 72.3 статьи 72 Закона ДНР «О налоговой системе», суммы возвратных денежных средств, ранее полученных как кредитные, и проценты по кредиту субъектам хозяйствования запрещено относить в состав валовых расходов.

В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса законопроект предполагает внесение изменений в Закон ДНР «О налоговой системе» в части предоставления права субъектам хозяйствования относить в состав валовых расходов суммы процентов, уплаченных по кредитам и займам.

Кроме того, принимая во внимание вышеуказанные изменения, законопроект усовершенствует положения подпункта 72.3.2. пункта 72.3 статьи 72 Закона «О налоговой системе», что позволит субъектам хозяйствования не включать в состав валовых расходов суммы возвратных денежных средств, в том числе полученных как кредитные, займ.

Разработанный проект закона будет способствовать реализации законодательных инициатив Главы Донецкой Народной Республики в части создания для всех субъектов хозяйствования равных условий ведения бизнеса – его кредитования независимо от организационно-правовой формы и формы собственности», − сообщила парламентарий.

В завершение Марина Жейнова отметила, что Комитет по бюджету, финансам и экономической политике поддерживает представленный законопроект и считает целесообразным утвердить заключение профильного комитета с рекомендацией Народному Совету принять указанный проект закона в первом чтении за основу, с учётом доработки ко второму чтению.